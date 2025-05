Teljesen megújul a debreceni városrészhez vezető bekötőút, azt is tudni, mikor lehet kész

A projekt célja, hogy a város külső területein élők számára is biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés. A munkálatok során az elhasználódott aszfaltréteg eltávolítása után új kopóréteg, valamint lokális kötőréteg-csere és padkarendezés történik, bruttó 158 millió forint önkormányzati forrásból – olvasható a Debreceni Városháza Kádár dűlő felújításáról szóló közleményében.

Teljes hosszában megújul a Kádár dűlő

Forrás: Debreceni Városháza

– Az elmúlt években az ide vezető utat öt ütemben, 2,9 kilométer hosszan újítottuk fel, most pedig a másfél kilométeres befejező szakasz felújítása következik. Így Ondód városrész teljes bekötőútja megújul. Ez ígéret volt az itt élők számára, és most teljesítjük ezt az ígéretet – fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere. Hozzátette, 2025-ben is a nagyléptékű közlekedés fejlesztések évét éljük. – A városban jelenleg két nagy csomópont átépítése is zajlik a Szoboszlói út – Erzsébet utca – Külsővásártér, valamint Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utcai csomópontjának kapacitásnövelő beruházása, megkezdődött a 354-es főút északi elkerülő és a Domokos Márton út összekötése, illetve május második felében elindul a Vámospércsi – Hétvezér – Budai Nagy Antal utca kereszteződésének is az átépítése és új utak építését is tervezzük.

Papp László polgármester és Katona Erzsébet önkormányzati képviselő

Forrás: Debreceni Városháza

A beruházás különösen fontos Ondód számára, hiszen a városrészt ez az egyetlen út köti össze Debrecennel. A fejlesztés kapcsán Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte:

Ez az út az ondódiak számára központi jelentőségű volt évek óta. A közösségi ház felújítása után ez volt a másik legfontosabb kérésük. Több ütemben, mindig a rendelkezésre álló források figyelembevételével dolgoztunk. Még a járványidőszakban sem álltunk le. Most elértük a célt: elkészül az utolsó, 1500 méteres szakasz is.

A kivitelezés várhatóan június közepéig befejeződik, az időjárási körülményektől függően. A városvezetés célja, hogy Debrecen növekvő közlekedési forgalmát hosszú távon is biztonságosan és fenntartható módon lehessen kiszolgálni.

Ajánljuk még: