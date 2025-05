Egy használt autó áráért juthatunk elárverezett házakhoz Hajdú-Biharban

Aki Debrecenben szeretne ingatlan vásárolni, tisztában van vele, ha nincs több tízmillió forintja félretéve, még a lakáshitelhez szükséges önerőt sem fedezi, ha pénzzé teszi a családi ezüstöt. Így vagy marad az albérlet, vagy erős kompromisszumok árán vidéken lelhet saját otthonra. Így találtunk rá a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) árverési oldalára, amely valóságos aranybánya lehet az ingatlanvásárlás előtt állók számára. Nem véletlen az sem, hogy piaci ár alatt értékesítik a házakat, a portálon többnyire felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt álló ingatlanok találhatóak.

Ez a vekerdi ingatlan másfél milliós kezdőáron indul

Cikkünk írásakor 81 árverésre váró hajdú-bihari ingatlan szerepelt az adatbázisban, azonban mi kizárólag azokat szemléztük, amelyek tehermentesek, és a teljes tulajdoni hányadot megkapjuk sikeres ajánlattétel esetén. Így sem tartozást nem kell törlesztenünk, sem osztozni nem kell az ingatlanon az adós családtagjával. Nem éppen összkomfortos luxusvillák, de még a telekért önmagában is megérheti a vétel.

Az ajánlatok azok számára lehetnek kedvezőek, akik szándékosan akarnak menekülni a nagyvárosból, vagy nem bánják, ha naponta akár egy órát kell utazniuk Debrecenbe, viszont minimális megtakarítással szeretnének saját lakáshoz jutni. Sőt, egyes házak olcsóbbak, mint az ingázáshoz szükséges autó. Lássuk hát, mit kínál az árverési portál, és kezdjük a legolcsóbbakkal!

Néhány százezerért is találhatunk ingatlant Hajdú-Biharban

Legalább olyan messze áll az álomotthontól, mint Sáp Debrecentől, de akár egy havi fizetésből hozzájuthatunk a püspökladányi járásban lévő községben egy 80 négyzetméteres ingatlanhoz. A 900 négyzetméteres telken álló épület 200 ezres kezdőlicittel indul, két szobával, konyhával rendelkezik, ráadásul vezetékes víz és villany is van a telken.

Igen, ez nem egy tip-top palota Sápon, de szinte egyhavi minimálbérből hozzájuthatunk

Kiszakadna a városi nyüzsgésből? A vidéki béke megtalálására Hortobágynál kevesebb alkalmasabb hely létezik kerek e világon. A puszta közepén, a járműforgalomtól is kellően távol lévő Szászteleken már jártunk az Elnéptelenedő települések sorozatunk alkalmával, és egy valódi gyöngyszemre találtunk Hajdú-Biharban. Itt ácsorog egy félmillió forintos kikiáltási árral rendelkező házikó, amely mentsvárként szolgálhat új tulajdonosának. Na jó, a vár kissé túlzó hasonlat, az 50 négyzetméteres téglaépület meglehetősen viharvert állapotban van, a vakolat nagy részben már elköszönt a faltól, de legalább a víz és a villany is be van kötve.