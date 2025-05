Ne maradj otthon! Nem csak a Mihály-napi vásár lesz a hétvégén

Zsidó Kulturális Napok Debrecenben

A különleges kulturális programok felhozatala nem ér véget a Mediterrán Napokkal: ott lesz még a Zsidó Kulturális Napok zárónapja is, amely vasárnap a debreceni Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga körül fog zajlani. Az utcafesztivál keretében a Debrecen Dixieland Jazz Band és Gerendás Péter is koncertet ad, de fellép Heit Lóri és zenekara, valamint az Anna and the Barbies duó is.

A zene mellett kulináris élményben is részesülhetnek a látogatók: Balogh Szabolcs, a derecskei Almavirág Étterem Bocuse d'Or-ezüstérmes séfje élményfőzést tart, emellett Röhrig Géza Kossuth-díjas színész és költő verseskötet-bemutatójára is sor kerül.

A gyerekeknek külön programokkal készülnek: alkotóház várja őket a Természettárral és a Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel közösen, valamint Új Judit gyermekelőadásait is megtekinthetik.