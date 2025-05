„Szerintem szörnyű volt” – Így élték meg a történelemérettségit az Ady diákjai – videóval

– Én azt gondolom, hogy most így az első élmények után is talán 70-80 százalék az valószínűsíthető lesz, mert hogyha az esszék jól sikerültek, akkor remélhetőleg azért a szövegértéseknél is sok jó eredmény lehetett – fejtette ki a Völgyesiné Lukács Katalin.