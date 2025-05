Élet Mentő Pont lett a nádudvari Kövy iskola

Az idén Pro Urbe emlékéremmel kitüntetett Kovácsné Beke Mária nyugalmazott pedagógus, korábbi iskolaigazgató-helyettes és családja két életmentő készüléket adományozott a nádudvariak számára. Ennek előzménye, hogy férje, gyermekei édesapja, Kovács Lajos tavalyi halálakor városunk díszpolgáraként Nádudvar Város Önkormányzata saját halottjának tekintette, ezért a temetés költségeit a város magára vállalta. Ezt a családjuk nagy megtiszteltetésnek vette és köszönettel elfogadta, ám viszonozni szerette volna valamilyen formában, amely Nádudvar lakosságának egészségügyi ellátását szolgálja. Így eset a választás két defibrillátorra.

Az átadóünnepség főszereplői a defibrillátorokkal. A képen balról látható: dr. Korcsmáros Ferenc, Kovácsné Beke Mária, Tóthné O Nagy Judit, Majosi Pálma, Maczik Erika, Pető József

Forrás: Marján László

Az egyik a megújuló orvosi rendelő új szárnyába kerül majd, annak elkészültéig a vérvételi labornál lesz elhelyezve. A másik az általános iskolába került, hisz rengetegen megfordulnak itt: a gyerekeken kívül a sporteseményeken is. Az adományozó reméli, nem kerül sor sűrűn a műszerek használatára, de, ha csak egyetlen ember életét is megmenthetik vele, már betöltötte a szerepét.

Jó helyen lesz az iskolában a defibrillátor

Tóthné O Nagy Judit a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója a május 5-ei ünnepélyes átadón kiemelte, hogy 630 tanulójuk és az intézmény munkatársai mellett a teljes kihasználtságú sportcsarnokba járó sportolók miatt is üdvözli az életmentő készülék ide való elhelyezését.

Nagy örömmel tölti el, hogy a pedagógus kollégák is nagy jelentőséget tanúsítottak mindennek, és közülük 25-en is megtanulták az újraélesztő készülék használatát. Így a művelődési ház után az iskola is Élet Mentő Ponttá minősült a városban.

Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója az iskola fenntartójaként köszönte a felajánlónak nagylelkűségét. Egyúttal kiemelte jó a kapcsolat a tankerület és a mentősök között is, erre egy csökmői esetet hozott például, hogy milyen hasznos is lehet az életben, ha a pedagógusok is elsajátítják az életmentő készülék használatát.

Maczik Erika polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közötti sokéves, sikeres együttműködést, s hozzátette: teszik mindezt azért, mert tudják, hogy a nádudvariaknak is az egészség a legfontosabb.