50 éve is élmény volt a Zsibin bizniszelni – szinte megszólalnak ezek a hangulatos retrófotók

Időutazás a Debreceni Zsibogóban: a téli hóesés se tartotta vissza az embereket, hogy szinte bármit képesek legyenek árulni

Ha előreutazunk több mint 10 évet az időben, egy másik fotógalériát is meg tudunk mutatni az akkori Zsibiről: 1979-et írunk, tél van, itt már bizony egy-egy Lada is betévedt a piac területére.

Ami viszont némileg meglepő, hogy a hó ellenére az árult ruhákat ugyanúgy kiakasztották a szabad levegőre, mintha legalább 15 Celsius-fok lett volna

– itt alighanem mínuszban volt inkább annyi, szóval nemigen álltak sorban az emberek a próbafülkénél.