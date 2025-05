Micsoda forgalom: Egymást érték a gépek a debreceni repülőtéren

Szokatlanul nagy volt ma a forgalom a debreceni repülőtéren, az utóbbi hónapokban hasonlóan mozgalmas időszak nem is volt. A légikikötő környékén élők és járók sok olyan repülőgépet láthattak a nap folyamán, amelyek nem menetrend szerint járnak a cívisvárosban.

Forrás: Napló-archív

A Flightradar24 információi szerint csütörtökön összesen öt repülőgép érkezett Tel-Avivból. Ezen felül még érkezett járat Bukarestből, illetve a már megszokott járat is jött Londonból, valamint jön még egy Budapestről is az este folyamán. Érdekesnek tűnhet, miért is jött ennyi gép az izraeli városból, ám már ennek is hagyománya van, ugyanis a bodrogkeresztúri csodarabbi születésnapjára a világ minden tájáról érkeznek ortodox zsidó zarándokok, számukra pedig jó választás a debreceni repülőtér. Szintén a portál adataiból látszik, hogy a zarándokokat szállító gépek nem sokáig időznek, hiszen már az éjszaka folyamán elhagyják a várost.

Ide utazhatunk menetrend szerint a debreceni repülőtérről

Már többször is beszámoltunk róla, hogy az utóbbi időben megnőtt az elérhető úti célok száma Debrecenből, főleg a nyári időszakra. A korábbi bejelentések szerint idén is biztosan repülhetünk hetente többször a Wizz Airrel Londonba, áprilistól Ciprust is célba lehet majd venni, a Lufthansával alig több mint egy óra alatt Münchenbe, a bajor fővárosba juthatunk el, az Israir jóvoltából visszatért a menetrendbe Tel-Aviv, továbbá a charter járatok jóvoltából Antalyába, Barcelonába, Burgaszba, Tiranába, Monastirba, Máltárá és Lipcsébe és Krétára is repülhetünk.

