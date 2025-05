Te jó ég! Eltűntek az állatok a debreceni állatkertből?!

A béke szigetének is nevezhetnénk akár a debreceni állatkertet, legalábbis legutóbbi ottjártunkkor egyből ez a gondolat futott át a fejünkön. Majálist rendeztek ugyanis az állatkertben május 1-4. (csütörtök-vasárnap) között, ami kitűnő családi programnak bizonyult – így volt ez a hét utolsó napjának délutánján is, amikor a Haon ellátogatott a helyszínre.

Majálist tartottak a debreceni állatkertben és a vidámparkban

Forrás: Kiss Annamarie

Csendes vasárnapi pihenőre vonultak a debreceni állatkert lakói

Ahogy egy kiadós vasárnapi ebéd után szokás a délutáni „szieszta”, az állatkert lakói is nyugovóra tértek déltájban. Aligha a tikkasztó nyári kánikula miatt, de a legtöbb kifutóban árnyékban heverésző állatokat láttunk, a látogatók olykor türelmetlenül keresték is őket. Így történt ez Gyulával és családjával is, akik hárman sétálgattak a Nagyerdei Kultúrparkban:

Elhoztuk a picit, hogy megnézzük az állatokat, de nem nagyon látni őket

– mondta a fiatal családfő, de még alighanem előttük volt a nap nagy része, hogy találkozzanak a különböző állatfajokkal, és akár felmérjék a majális felhozatalát is.