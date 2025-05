Így telik a hosszú hétvége Debrecenben – fotókkal, videóval!

Rengetegen élvezték a napsütést pénteken Debrecenben: a tereken, a parkokban és a játszóterek környékén is zajlott az élet. A városközpontban a szokásos nyüzsgés mellett a kávézók teraszai is csordultig teltek, ráadásul nem csak itt, a Nagyerdőn is rengetegen kapcsolódtak ki péntek délután.

Debreceni életképek – a legkisebbek élvezték a legjobban a pénteki jó időt

Forrás: Kiss Annamarie

A legjobb képeket és pillanatokat egy galériában össze is szedtük: