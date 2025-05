„Csak agyilag rokkant” – ez a debreceni parkolás mindent vitt!

„Szerintem az év parkolási díjat megnyerte!” – írta szarkasztikusan a bejegyzés szerzője ahhoz a képhez, amelyet a Debrecenben-Hallottam Facebook-csoportban osztott meg. A fotón egy Opel Astra látható, amely egyértelműen a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyen parkolt. A posztoló azt is megjegyezte, a jármű szélvédőjén nem volt kitéve semmilyen igazolvány, ami ezt a parkolást indokolttá tette volna.

Újabb megbotránkoztató parkolás borzolta a kedélyeket Debrecenben

Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

Természetesen a kommentelők reakciója sem maradhatott el: az egyik legtöbb lájkot bezsebelő hozzászólás így szólt:

Csak agyilag rokkant?

– utalva ezzel a sofőr parkolási moráljára. A képen nincs is mit magyarázni. Jól látható tábla és útburkolati jel is figyelmezteti az autósokat arra, hogy ez nem egy szimpla parkolóhely. A hasonló, jogosulatlan helyfoglalások nemcsak etikátlanok, de szabálytalanok is – ezért bírsággal sújthatók.