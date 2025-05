Papp László: Munkálkodjunk közösen ma is a békéért!

Nincs mit csodálkozzunk azon, hogy 1945 májusára Debrecent és a magyarságot, Európát és a világot megrendítette a világháború pusztítása. Ám ahogyan Szabó Magda verses regényének végén megcsillan valamiféle remény, és a „félholtnak” látott Debrecen címerében álló bárány is egyszer „új gyapjat bont”, úgy hasonló, a jövőbe vetett bizalmat fejez ki az a szobor, ahol most emlékezünk. A félig lerombolt, csonka oszlopban ugyanis benne van az újjáépítés reményteli lehetősége, és a város másik címerállata, a megtépázott főnix is képes volt és képes lesz az újjászületésre