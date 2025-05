10 éve biztosít széleskörű oktatást a DSZC

Debrecenben egy újszerű ipari forradalom zajlik, ami egybe forrt a centrum fejlődésével. A városra jellemző az összefogás, amit bizonyít az is, ahogyan a helyi gazdasági szereplők és az oktatási intézmények együtt dolgoznak a közös jövőért. Az elmúlt 10 év elért eredményei alapján a Debreceni Szakképzési Centrum jó irányba halad. Vannak és lesznek is még teendők a helyi fejlődő gazdasági környezetben, de hiszek abban, hogy a partnereinkkel karöltve sokat tehetünk nem csupán Debrecen, de a régió gazdasági fejlődéséért is