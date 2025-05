Csak vásárolni szeretett volna a debreceni férfi, egészen elképesztő, amit addig az autójával műveltek...

Több baleset is történt a reggeli órákban Hajdú-Biharban

Több baleset is történt hétfő reggel Hajdú-Biharban: Debrecenben a Külső Böszörményi úton egy busz és egy személyautó ütközött. A buszon összesen hárman utaztak. A Kishegyesi úton egy személyautó egy mentőautóval ütközött. Az esetről fotók és videó is készült. Berettyóújfaluban pedig egy traktor borult fel, ami miatt lezárták a főutat is.