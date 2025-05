Már megy a Tankcsapda, de te még az aprót túrod? Megkérdeztük a Campus szervezőit, jön-e idén a készpénzes fizetés

Veszélyben a fesztiválok – kivéve a Campust?

Arról is beszéltünk, hogy miért van az, hogy több fesztivál is lehúzta a rolót az elmúlt években (mint a VOLT vagy a Balaton Sound), ezekkel ellentétben a Campus viszont stabil lábakon áll. Antal Arnold úgy látja, hogy az elmúlt években jelentősen megváltoztak a fogyasztói szokások, és nem biztos, hogy szívesebben mennek az emberek egy többnapos rendezvényre, hanem inkább ellátogatnak a Puskás Arénába egy (egyébként csillagászati összegekért fellépő) világsztár koncertjére.

Mi igyekszünk ezt a hibát nem elkövetni, igyekszünk a földön járni. A fellépőkben esetében is olyanokat vállaltunk be, akik szerintünk egyébként tényleg jók, világsztárok, de nem az irreális kategória, mert az a kategória az kategória úgyis a Puskás Arénába fog menni. Az igazán drága, nagy nemzeti sztárok az egész világon mindenhol 60-70-80 ezres arénákba járnak, ezt nekünk is tudomásul kell venni, ez a valóság

– vette át a szót Miklósvölgyi Péter.

Antal Arnold (balra) és Miklósvölgyi Péter a Haon podcast stúdiójában beszéltek arról, milyen változások elé nézhet a Campus Fesztivál 2025-ben

Forrás: Kiss Annamarie

Ezért lehetnek még többen a Campus Fesztiválon

A vezetők úgy látják, a Campus egy találkozási pont is, ami azért is népszerű, mert a debreceniek büszkék erre a fesztiválra, hívják az ismerősöket, barátokat is. A budapesti régióból pedig egyre több vendég érkezik, ezt pedig a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound megszűnésének tudják be a szervezők.

Ezek a fesztiválok egyébként szerintünk talán elárazták magukat, mert külföldi sztárvendégekhez szokatták a látogatókat, és két-három év alatt a Covid teljesen ki is végezte sajnos ezeket az eseményeket, gyakorlatilag a megtérülésük teljesen mínuszba fordult. Egyébként nem költöttünk még sose annyit külföldi sztárvendégre, mint ebben az évben, de abban bízunk, hogy a Balaton Sound megszűnése miatt a Budapest régióból érkezők száma meghozza majd azt a plusz jegybevételt, amit a külföldiekre pluszban költünk idén. Emellett, nagyon fontos, hogy mindig megőrizzük a rendezvény helyi, debreceni ízét, ezért sok városi és egyetemi kártyás kedvezménnyel találkozhatnak idén is a látogatók

– mondta az ügyvezető.