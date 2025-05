Szívműtét után lélekölő rehabilitáció: nyíltan beszélt betegségéről a debreceni sztárfodrász – videó!

– Hosszú, rögös út áll mögöttem – december óta távol voltam a munkától. Most viszont újult erővel, tisztább fejjel és rengeteg új céllal térek vissza közétek. Ez az időszak sok mindenre megtanított. Reformáltam a gondolkodásomat, új tervekkel és friss energiákkal várlak titeket újra. Hálás vagyok mindenkinek, aki ebben az időszakban mellettem állt – a támogatásotok nélkül nem ment volna. Sosem felejtem el, kik voltak azok, akikre igazán számíthattam! – írta a debreceni mesterfodrász. Beke Balázs a HAON podcastjének vendége volt, amelyben érzékeny és érzelmes témákat érintett. Többek között azt is elárulta, hogyan változott meg élete a beavatkozás miatt illetve arról is mesélt, mennyire nehéz életszituáció volt, amikor két hétig nem láthatta a mindössze két esztendős kislányát.

Beke Balázs újult erővel tért vissza

Forrás: Vida Márton

Beke Balázs nem adta fel, erősebb, mint valaha

Sikerei, szakmai útja sokak számára nem ismeretlen: a debreceni Beke Balázs hazánk egyik – ha nem a legjobb – fodrászának számít, aki már több európai várost is meghódított, szakmailag pedig évek óta a csúcson teljesít. Rengeteg világvárosban képviselte már hazánkat, sportfanatikusként pedig többször is dolgozott már együtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjaival. Azonban volt egy dolog, amelyről mindeddig kevesebbet beszélt: születése óta gondja van a „motorjával” – így hívja a szívét –, amelyről portálunknak nyilatkozott először. Balázs kiemelte, megterhelő hónapok vannak mögötte, de lelkileg készült erre, hiszen tudta, egy bizonyos idő elteltével meg kell műteni. – Ilyen nyíltan még sosem beszéltem erről, fiatalabban szégyelltem is a betegségemet, de rájöttem, az élet azért adta ezt a feladatot, hogy megküzdjek vele.

Voltak nagyon mély pontjai ennek az egésznek, de szerencsére itt ülök – kezdte a beszélgetést. Noha népbetegségnek számítanak hazánkban a szív és érrendszeri betegségek, az ő esete más.

– Azt mondták nekem egészen fiatalon, hogy genetikából fakad. Már körülbelül két esztendős koromban jártam Budapesten – Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet – ezzel kapcsolatban, először nyolc évesen pedig már műtöttek. Viccesen szoktam mondani, hogy tíz évente „szervizeltek”. Nekem billentyű problémám van, erre három megoldás létezik: plasztika, állati eredetű sertés billentyű vagy mechanikus műbillentyű. Tizennyolc esztendősen állati eredetűt ültettek be, kvázi úgy éltem, hogy tudtam, műteni fognak. A mostani beavatkozásom – mechanikus műbillentyű – után hallom is ezt a szerkezetet, de próbálom pozitívan felfogni és úgy hívni, mint a kislányom: „csipp-csipp” – folytatta.