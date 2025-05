Valahol már tizennyolcezer forint kilója, mégis imádjuk, és nem akarunk lemondani róla

Valljuk be, tavasszal és nyáron fogyasztjuk a legtöbb gyümölcsöt, de jól is van ez így. A jó idő beköszöntével előtérbe kerül a kérdés, hogy a kedvenc gyümölcseinkhez milyen áron juthatunk hozzá. Legutóbb az eper árát jártuk körbe, legalábbis annyira, amennyire lehetséges volt, hiszen a zöldségárusok sem jövőbelátók, így csak találgatni tudtak. Már csak azért is, mert a hazai eper ára (és sok más gyümölcsé) leginkább az időjárástól függ. Mint megtudtuk, tavaly például mindössze másfél hét alatt kipörgött a szabadföldi ültetvényekről származó eper. No, de most sokkal inkább az a kérdés, az áfonya árát mi határozza meg.

Az áfonya kilója most országszerte nagyon magas

Mennyibe kerül az áfonya?

Egyik olvasónk jelezte, a minap betért egy zöldségesbe, ahol látta, nagyon szép áfonyát árulnak.

Megkérdezte az eladót, mennyibe kerülne 20 dekagramm, majd jött a válasz: 3600 forintba! Az idős hölgyvásárló nem hitt a fülének, ezért rákérdezett, mégis mennyibe kerül az áfonya kilója. A boltosnő szemrebbenés nélkül rávágta: az áfonya kilója 18 ezer forint.

Olvasónk kifejtette, az árat meghallva kifordult a boltból, egyszerűen nem érti, hogyan lehet ilyen drága a szóban forgó gyümölcs. Kíváncsiak voltunk, máshol Debrecenben mennyiért árulják az áfonyát, és meglepve tapasztaltuk a debreceni Nagypiacon 11-12 ezer forint kilója, jó néhány ezerrel kevesebb, mint a belvárosi boltban.

Sőt, a nagyáruházak polcain is ott ücsörögnek az áfonyásdobook, és hihetetlen, de 400-500 forint belőle 10 dekagramm.

Azonban azt muszáj itt megjegyezni, hogy itt import áruról beszélünk.

Most már csak az a kérdés, hogy lehet az, hogy valahol 11-12 ezer, máshol pedig 18 ezer forint a hazai áfonya kilója. Egy debreceni zöldségárussal megosztottuk a tapasztalatainkat, aki felháborodott a nagy árkülönbségen.

Elmondta, nála még nem lehet kapni áfonyát, de jól tudja, hogy körülbelül 10 ezerért lehet beszerezni kilóját. Ezért sem érti azt (természetesen érti), miért kell egy zöldségesnek olyan magas árat meghatároznia. Úgy véli, ezért fogalmazódik meg olykor negatív vélemény a piaci árusokról, mert némelyikük már az egekig emeli az árakat.

Meg kellene találnia mindenkinek az aranyközéputat

– jegyezte meg.