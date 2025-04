Több millió levelet küld a postaládákba a magyar kormány, ezért a baloldal is készül valamire... – fotókkal

Számtalan aggályunk van, félünk ettől a lehetőségtől, ami nem jelentene áldást a közösségnek. Világossá kell tennünk, hogy milyen veszélyek vannak, és mit jelent ha ez megtörténik ilyen gyorsan és átgondolatlanul. Az a dolgunk, hogy a lakosok széles köréhez elérjünk, és Európában egyedülálló módon megkérdezzük az emberek véleményét arról, hogy mit szeretnének látni maguk körül a következő évtizedekben. Csak a magyar emberekkel együtt lehet dönteni, és csak akkor állhatunk ki valami mellett, ha egyetértenek azzal. Mi jó szándékkal jövünk mindenkihez, ellentétben azokkal, akik végrehajtanak egyfajta utasítás szerinti, hasonlónak tűnő szavazást, és azt is tudjuk, hogy milyen szándékkal teszik ezt. Elborzaszt bennünket az, ami történik Brüsszelben, és az is, ahogy a magyar emberek érdekeit nem képviselik, sőt, Magyarország ellen dolgoznak, és ez nemcsak rossz, hanem fájó is mindenki számára. Nem szabad a problémákat kényesen, finoman kezelni, hanem egyenesen kell szólni