Csodálatos időben osztották ki a megszentelt barkákat Debrecenben – fotókkal, videóval

Évek óta hagyományőrzők elevenítik fel Jézus jeruzsálemi bevonulását a debreceni Kossuth téren, és ez így történt idén is, április 13-án, vasárnap. Sokan eljöttek a gyönyörű, napos időben, hogy részesei legyenek a közösségi élménynek. A Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes műsora nyitotta meg a rendezvényt, ahol elhangzott: Debrecen egyedülálló módon, keresztény felekezeteivel és a város közösségével együtt, ökumenikus összefogásban emlékezik meg a virágvasárnapról, és az azt követő nagyhét történéseiről, a krisztusi szenvedéstörténetről. A keresztény világ számára a virágvasárnap különleges ünnep, a debrecenieknek azonban néprajzi vonatkozású nap is, mely több mint tíz éve összművészeti formában mutatja be Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását, barkaszentelés és ökumenikus liturgia kíséretében.

Nagyon sokan összegyűltek virágvasárnap Debrecen főterén

Forrás: Vida Márton Péter

Virágvasárnap Debrecenben

Ez a nap minden évben megerősíti bennem azt az érzést, a hitet, hogy Debrecen valóban egy különleges, nemcsak város, hanem egy együtt élő közösség is. Hiszen virágvasárnap délutánján milyen sokan gyűltünk itt össze a Nagytemplom előtt! S minden bizonnyal sokan vannak itt olyanok, akik a délelőtt folyamán elmentek saját templomaikba, szentmisére, liturgiára, istentiszteletre, és ott már megélték a virágvasárnap szépségét. De mégis fontosnak érezték, hogy eljöjjenek ide; itt lépjünk ki a templomok falai közül, és legyen egy igazi, ökumenikus együttlét, amelynek során végigjárjuk azokat a stációkat (lélekben mindenképpen), amelyeket Jézus is végigjárt, és így készülünk majd föl a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra

– mondta ünnepi beszédében Papp László. Hozzátette, egy ezer éves tradíciónak a továbbéltetői mindazok, akik immáron kilencedik alkalommal összegyűltek virágvasárnap a Kossuth téren.