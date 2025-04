A tervezett támogatások tripláját is megkaphatják a hajdú-bihari települések!

A hét első napjához hasonlóan április 15-én, kedden is Debrecenben tartották meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlését, ahol a megyeszékhelyek polgármesterei egyeztettek az aktuális kérdésekről (például a Versenyképes Járások Területfejlesztési Programmal kapcsolatban is). Az eseményen részt vett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, azzal a céllal, hogy a közgyűlésen felvetett kérdéseket tolmácsolja a kormány felé. Mutatjuk, miről volt szó kedd délelőtt!

Terítéken volt a Versenyképes Járások Területfejlesztési Program a kedd délelőtti sajtótájékoztatón

Forrás: Vida Márton Péter

Versenyképes Járások Területfejlesztési Program: fontos a felelősségvállalás

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke emlékeztetett, közel kétmillióan élnek az MJVSZ körzetében, a járásokban élők száma pedig ennek a duplája, mintegy négymillió fő.

Értük felelősséget kell vállalnunk azzal együtt vagy attól függetlenül is, hogy nem a közigazgatási határainkon belül élnek. Hiszen 20-25 százalékban a megyeszékelyi óvodákba és bölcsődékbe viszik a szülők a gyermekeiket. Az édesanyák és édesapák is oda járnak dolgozni, bevásárolni, az életüket ott élik reggel 8-tól délután 4-5 óráig, majd ha felvették a gyereket, hazamennek a városkörnyékre és ott élnek

– fejtette ki, majd hozzátette, hogy ez okból is fogadták örömmel nagyon sokan az Orbán Viktor miniszterelnök által elindított Versenyképes Járások Területfejlesztési Programot, ami 65 milliárd forinttal indult el.

– Jeleztük miniszter úrnak (Navracsics Tibornak – a szerk.), hogy szövetségesei vagyunk abban a tekintetben, hogy ez a 65 milliárd forint duplázódjon, triplázódjon meg, mert ez adja meg a vidék versenyképességének növelését – hangsúlyozta Szita Károly.

Szita Károly támogatja, hogy a 65 milliárd forint duplájára vagy triplájára növekedjen

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Papp László, Debrecen polgármestere rámutatott, hogy

olyan megoldások születhetnek még akár vitatott kérdésekben is, amelyek hosszú távon segíthetik az önkormányzatok fejlődését. Úgy véli, a megyei jogú városok közül Debrecen azok közé tartozik, amelyre komoly szerep hárul a város térségének vonatkozásában – legalább Hajdú-Bihar vármegye felét érintik azok a folyamatok, melyek a cívisvárosban zajlanak.

Hangsúlyozta, hogy az egyébként Debrecenből elinduló Versenyképes Járások Területfejlesztési Program sikeressége érdekében felül kell vizsgálni a szolidaritási hozzájárulás rendszerét – ha a parlament meghozza döntését, akkor az előbbi finanszírozása akár részévé is válhat az utóbbi rendszernek 2026-tól.