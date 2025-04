Minden évben rengeteg vásárlót foglalkoztat, miként készüljenek, hogyan alakul majd az ünnepi nyitvatartás húsvétkor. A Világgazdaság cikkében összeszedte, melyik üzlet hogyan készül az ünnepi hétvégére: több üzlet is akadt, ahol hosszabbított nyitvatartással is készülnek, de egy-két napra így is érzelmes búcsút kell majd vennünk kedvenc üzleteinktől.

Ünnepi nyitvatartás húsvétkor: mentsd el ezt a listát, hogy ne érjen meglepetés!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Húsvét 2025: így alakul a boltok nyitvatartása!

A Lidl, a SPAR, a Tesco, a CBA, az Aldi, a Penny és az Auchan is döntött már, mindegyik üzlet esetében tudni lehet, hogyan alakul majd az ünnepi nyitvatartás. A következő héten kettő, utána pedig egy ünnepnap is lesz: április 18., péntek, április 20., vasárnap és április 21., hétfő.

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy ezeken a napokon biztosan zárva tartanak az üzletek, igaz, ahogy mindig, most is lesznek kivételek.

Érdemes jelezni, hogy a privát tulajdonú kisboltok, üzletek, akár trafikok is a saját belátásuk szerint mérlegelnek, hogy az ünnepnapon kinyitnak-e, vagy sem.

Az egyes nagy boltláncok ünnepi nyitvatartásáról a Világgazdaság cikkében olvashat.

Ajánljuk még: