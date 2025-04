Traktorokat is gyártott ez az öt híres autógyártó cég

Már az első, 1800-as években készült gőzüzemű traktorok is lehetővé tették, hogy ne lovakkal és ökrökkel kelljen húzni a nehéz ekéket, ráadásul nem csak az igavonó állatok jártak jól a találmánnyal, hanem a gazdáik is, mert a sebesség növekedése miatt jóval nagyobb területeket lehetett egységnyi idő alatt felszántani. Az első, belsőégésű motorral működő kerekes mezőgazdasági vontató (1907) megalkotása az amerikai IHC gyár nevéhez fűződik. Bár a gőzről a fosszilis tüzelőanyagokra való áttérés lassan haladt, a világ traktorgyártása a belsőégésű motor kifejlesztésével új lendületet kapott, és az 1920-as évekre beköszöntött a traktorok aranykora. Számos autóipari cég is szerencsét próbált a mezőgazdasági vontatók piacán - ebben a cikkben ötöt gyűjtöttünk össze közülük – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Számos autóipari cég traktortis gyártott

Mint írják, a magyar traktorgyártás 1923-ban indult meg a kispesti Hofherr-Schranz Gép csarnokaiban, ezt követően Győrben és Csepelen is beindult az üzemi gyártás. Később az 1948-ban alapított Vörös Csillag Traktorgyár Dutra nevű mezőgazdasági gépei nemzetközileg is keresettek volak.

