Taroltak a hajdúhadházi táncosok: arannyal és különdíjakkal tértek haza

A hajdúhadházi Dance and Drill Crew közel 40 fős csapata nyolc produkcióval vett részt az újfehértói Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncversenyen, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: hét arany, egy ezüst minősítést és négy különdíjat érdemeltek ki – olvasható Hajdúhadház közösségi-oldalán.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a hajdúhadházi táncosok

Forrás: Hajdúhadház / Facebook

Taroltak a hajdúhadházi táncosok

A délelőtti program egyik csúcspontja a Mini Force formáció volt, akik energikus koreográfiájukkal a 2000-es és 2010-es évek hiphop világát idézték meg.

Az előadásuk arany minősítést kapott.

Hasonló elismerésben részesültek az első alkalommal induló párosok (Lil Flow és Lil Fuego), utóbbi különdíjat is kapott. A feltörekvő tehetségek között Karap Blanka és Takács Flóra is különdíjat vihetett haza. Külön elismerés illette Kovács Lia Zselykét, aki nemcsak arany minősítést ért el, de ő is megkapta a feltörekvő tehetség díját.

Koreográfiájukkal a 2000-es és 2010-es évek hiphop világát idézték meg

Forrás: Hajdúhadház / Facebook

A délután folyamán a Teen Force formáció is aranyat szerzett, míg a Kiss Hanna, Balogh Krisztina és Hadházi Noémi trió ezüsttel zárt. A versenyt a csapat „Not Like Us” című produkciója zárta az A kategóriában, ahol szintén aranyat nyertek.

A „Not Like Us” című produkcióval szintén aranyat nyertek

Forrás: Hajdúhadház / Facebook

A versenyen elért sikerek mögött komoly csapatmunka állt.

A koreográfiákat Bálint Tibor edző vezényelte, a színpadi megjelenésről Boros Fanni gondoskodott. A csapat minden tagja hozzájárult a sikerhez, amely újabb lendületet adhat a jövő kihívásaihoz.

A táncosokkal legközelebb a hajdúhadházi gyereknapon találkozhatnak az érdeklődők, a csatlakozásról pedig további információ a csapat hivatalos felületein érhető el.