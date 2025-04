Kincsvadászat Debrecenben? Értékes portékákkal telt meg a Nagyerdő – fotókkal, videókkal

Napsütés, csodás tavaszi idő: több nem is kell ahhoz, hogy tömegek szervezzenek maguknak szabadtéri programot. Nekik tökéles alternatíva lehetett a most vasárnap, már szokásokhoz híven megrendezett debreceni régiségvásár is, amely immár 454. alkalommal várta a látogatóit a Nagyerdei Stadionnál.

Ismét számos kincsre lehetett bukkanni a régiségvásáron

Forrás: Vida Márton Péter

A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, a sok látogató mellett pedig rengeteg árus kínálta a portékáját, így hatalmas volt a választék.

A helyszínen készült képeinket az alábbi galériánkban tekinthetik meg: