Jelentős béremelést határoztak meg ezen a hajdú-bihari településen

Egy nagyon komoly szakmai előkészítő munka után a képviselő-testülettel és annak bizottságainak teljes egyetértésével elfogadtuk Polgár 2025. évi költségvetését, ami következetes, kiszámítható és betartható. A kiadási és bevételi oldalon 3 milliárd 625 millió 945 ezer forint szerepel. A kötelezően ellátandó feladatok finanszírozására megvan a pénz, az önként vállalt kiadásokat kellett újragondolni – összegezte Polgár ez évi költségvetésének legfőbb jellemzőit Tóth József polgármester. A városvezető hangsúlyozta: az önként vállalt kiadások sorában mindent megelőzött az önkormányzat munkavállalóinál érzékelhető bérfeszültség kezelése, tompítása.

Igyekszik versenyképessé tenni a közalkalmazottak fizetését Polgár önkormányzata

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A minimálbéren és a garantált bérminimumon felül

Azon túl, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében ők is végrehajtották a kormányzati intézkedéseket, az önkormányzat dolgozói közül azoknak a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, akik nem kerültek bele a központi forrásból elvégzett bérrendezésbe,

Polgár saját forrásból 5,7 százalékos béremelést adott.

Emellett mindenki kap három alkalommal a minimálbér 10 százalékát elérő összegű utalványt, amelyért a napi élethez szükséges árucikkeket lehet vásárolni több helyi boltban. A polgármester reméli, lesz olyan helyzetben a város költségvetése, hogy – az év végéhez közeledve – az idén is tudnak pénzt adni az önkormányzati dolgozóknak.

A bérhez kapcsolódó kiadások összesen mintegy másfél milliárd, a dologi jellegű költségek 800 millió forintot tesznek ki a büdzsében.

Több fejlesztés is indulhat Polgáron

Emellett vannak a leginkább a pályázatokhoz köthető, a fejlesztésekhez kapcsolódó juttatások. Ide tartoznak a városközpont közterületein és utcáiban elkezdett beruházások folytatása. Várják az európai uniós forrásokat,

ez Polgáron 400 millió forintból megépülő bölcsődét eredményez majd.

Ennek támogatási szerződését aláírták, csupán a pénz hiányzik. Szeretnék a Leader-pályázaton keresztül a Polonkai-ház korszerűsítésének második ütemét megvalósítani. És a Versenyképes Járások Program lehetőségeit is várják a környező településekkel együtt. Itt a közszolgáltatások fejlesztése, kerékpárút-beruházás élvez elsőbbséget. Természetesen vannak saját forrásból finanszírozott fejlesztéseik is, ide tartozik a járdafelújítás, az önkormányzati utak rendbetétele. Mindemellett a helyi lakosságnak azt az elvárását is tudják teljesíteni, hogy Polgár tiszta, virágos és biztonságos legyen.