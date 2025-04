Már országos csoportban is kiakadtak erre a debreceni parkolásra - fotóval!

Szinte már mindennaposak a bunkó debreceni parkolások, amelyeket a helyi csoportokban osztanak meg. Legutóbb az Ősz utcán álltak meg indokolatlanul egy feljáró előtt, a két józsai rokkantparkolós esetére pedig már nem tudunk mi sem hozzáfűzni semmit. Most egy országos közösségben is kiakadtak erre a debreceni parkolásra, az egyik helyi bevásárlóközpont előtt. A kommentek között is többen hangot adtak véleményüknek.

Újabb bunkó parkolás Debrecenből, már országos csoportban is kiakadtak az emberek

Forrás: Facebook

Elé, mögé állni azt jól van az úgy!

- írja az egyik hozzászóló a parkolóban tartózkodó járműre. Egy másik kommentelő szerint csak „féltette az autóját” a sofőr.

Ezek voltak eddig a legpofátlanabb parkolások Hajdú-Biharban

Sajnos egyre gyakoribb, hogy furcsa vagy egyenesen teljesen szabálytalan parkolásokat mutatnak be Debrecenben és a vármegyében egyaránt. A helyzet már olyan gyakori, hogy már toplistát is lehetett belőle készíteni. Az erről készített cikkünket itt lehet elolvasni: