Tíz évnél régebbi az autója? Akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia

A személyautók műszaki vizsgájára és nyilvántartására vonatkozó szabálymódosítási csomagot jelentett be április 24-én az Európai Bizottság. A javaslat egyik legjelentősebb változtatása alapján 2026-tól minden tíz évnél idősebb személygépkocsit és kisteherautót kötelező lesz évente műszakiztatni, míg a jelenleg hatályos rendelkezés szerint mindössze kétévente szükséges az ellenőrzés. Ráadásul a 125 köbcentiméter feletti motorkerékpárok esetében is megszüntetnék a kivételt, így ezen járművek esetében is kötelezővé válna a rendszeres műszaki vizsga. Az újítások között szerepel, hogy a vizsgabizonyítványok egy közös, digitális adatbázisban szerepelnének, amivel elejét vennék a visszaéléseknek. Emellett a kilométerállásokat is rögzítenék szervizelés esetén, így nyomon követhetővé válna az óra értéke.

Évente jöhet a műszaki vizsga?

Forrás: Illusztráció: MW-archív

A szigorítással egyrészt a balesetek számának csökkenését szeretnék elérni, másrészt fontos szempont a környezetszennyezés visszaszorítása is. Műszaki vizsgáztatással foglalkozó debreceni szakembert kérdeztünk arról, elérhető-e a kitűzött cél azzal, ha sűrűbben kell vizsgázniuk a gépjárműveknek.

Már tervben volt a műszaki vizsga szigorítása

Tiba János, a Fékcentrum Kft. ügyvezetője a Haonnak elmondta, nem új keletű rendeletről van szó, hiszen az Unió már két évvel ezelőtt felvetette a szigorítás ötletét. A szakember szerint ezzel a lépéssel ismét az emberek zsebébe igyekeznek belenyúlni, épp úgy, ahogy a műszaki vizsgák díjának drasztikus emelkedésével történt. Hozzátette, uniós szinten már régen kimondták: akinek gépkocsija van, az a költségeket is tudja fedezni.

A jelenlegi, kétéves ciklus tökéletesen elegendő lenne a járművek vizsgáztatására. Ha valaki használja az autóját, és kétévente rendbe teteti, annak elégnek kell lennie a tíz évnél öregebb autóknál. Egy 15-20 évesnél már indokolt lehetne a gyakoribb ellenőrzés, hiszen ekkorra érik el azt a kort a kocsik, amikor már elkezd például korhadni, így szükségessé válik, hogy jobban odafigyeljenek rá

– véli Tiba János.

A károsanyag-kibocsátást szeretnék kiszűrni

Szerinte nem is azzal lesz a gond, hogy évente kell vizsgáztatni az autókat. Sokkal inkább a környezetvédelmi-besorolás ellenőrzésével kapcsolatban adódnak majd problémák, amivel könnyen fennakadnak majd a régebbi járművek. Úgy látja, a rendelkezés valójában nem is az autó műszaki állapotának vizsgálatáról szól, hanem a károsanyag-kibocsátás ellenőrzéséről, kiszűrve ezzel az idősebb gépkocsikat. A szakember szerint ha ezt bevezetik, ennek a határértéknek a legtöbb idősebb jármű egyáltalán nem fog megfelelni.