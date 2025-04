Át kellene gondolni a tömegközlekedés finanszírozását – erre jutottak a Debrecenben tanácskozó polgármesterek

Papp László szerint a szolidaritási hozzájárulást újra kellene gondolni

Forrás: Vida Márton Péter

Azt is megvilágította, hogy eljött az ideje annak, hogy újraszabják az önkormányzatok működési feltételeit és paramétereit. Ezzel kapcsolatban is indítottak egy vitát a közgyűlésen. Mint fogalmazott, a helyi iparűzési adóból fizetendő szolidaritási hozzájárulás (melynek szükségességét nem vitatja) számítási mechanizmusát és felosztási rendjét újra kell gondolni.

A megyeszékhelyek és a kormány közös célja a gazdasági növekedés

Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár beszélt az önkormányzatok osztott kereskedelmi banki és kincstári keresetéről szóló, az Országgyűlés felé benyújtott törvényjavaslatról. Mint mondta, az MJVSZ javaslata alapján az előterjesztés rögzíti, hogy az Államadóság Kezelő Központ az önkormányzati források befektetési lehetőségeként mindig biztosítja a – kizárólag önkormányzatok által jegyezhető – önkormányzati államkötvényt.

Forrás: Vida Márton Péter

Felvázolta, a közgyűlésen szó volt arról, hogy az önkormányzati finanszírozást hogyan lehetne módosítani, és mely elemeket lehetne érvényesíteni a jövő évi költségvetésben. Mint mondta, az önkormányzatok kötelező feladatainak finanszírozása továbbra is biztosított, és egyes elemeinél növekedésre is lehet számítani. Példaként említette, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó többleteket biztosan beépítik a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatba.

Azt is leszögezte, ha jövő évbe a gazdasági teljesítmény magasabb szintet tud elérni, akkor esélyes a foglalkoztatottság magas szintjének megőrzésére, a bérek növekedésére, így arra is, hogy az önkormányzatok legfőbb bevétele, az iparűzési adó is növekedjen. Ez pedig teret adhat arra, hogy a kötelező vagy önként vállalt feladatok finanszírozása is kedvezőbb legyen.

