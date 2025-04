Majális Hajdú-Biharban! Ezek lesznek a legjobb programok a hosszú hétvégén

Hosszú hétvége programok Hajdú-Biharban

Május 1. és 4. között egy igazán különleges programsorozatra invitálja az érdeklődőket a Zoo Debrecen. A négynapos Lúdas Matyi Majálisa esemény nyitányaként a hónap eljő napján, május 1-jén, alapítása óta első alkalommal szerveznek a park területén jótékonysági futóversenyt, a „Fuss az állatokért!” címmel, ahol főszerepben lesz a mozgás és a természet.

Az elfelejtett kastély sem feledkezett meg a május elsejéről, egész napos színes programok várják a kikapcsolódni vágyókat: Réti Tibi bácsi gyerekkoncert, májusfa díszítés, sörtartó verseny, bűvész show és 16 órától Fehér Krisztián szórakoztatja a vendégeket.

A szépkorúaknak is lesz majálisa, május 2-án őket várják programokkal a Kismacsi Közösségi Házban. Budapest Ragtime Band: Cartoons in Jazz fog zenélni pénteken 19 órától a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában. A hétvégén is lesz hova menni, a Csapókerti termelői piac szombaton 9 órától várja a vásározni vágyókat a Csapókerti Közösségi Házban. Vasárnap, május 4-én 10 órától az Emma csöndje előadás lesz látható a Vojtina Bábszínház Kálvin téri Színháztermében.

Május 1-jén ismét megtelik a hajdúhadházi Vásártér színekkel, lovakkal, zenével és vidámsággal – a városi majális idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A rendezvény házigazdája Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub, akik szeretettel hívják a családokat egy emlékezetes napra – derült ki Hajdúhadház Facebook-bejegyzéséből.

A programok reggel 9 óra 15 perckor a fogathajtó verseny ünnepélyes megnyitójával kezdődnek, amelyen Tasó László országgyűlési képviselő és Csáfordi Dénes polgármester is köszönti a résztvevőket. A nap folyamán két fordulóban zajlik a fogathajtó verseny, amelynek eredményhirdetése 17 órakor lesz.

A majális azonban nem csupán a lovassportról szól. A látogatók tanúi lehetnek a májusfaállításnak, néptáncosok, népdalénekesek és a Vaga Banda gólyalábasai is fellépnek, a Vásári tréfák című műsorral. A délelőtt és délután során csikós és szabadidő lovas bemutató, amatőr csergető verseny és népi játékok is várják a közönséget. Ez a majális kiváló alkalom arra, hogy kicsik és nagyok egyaránt kikapcsolódjanak, ápolják a hagyományokat, és egy felejthetetlen napot töltsenek el a közösségben.