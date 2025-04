Még most is keressük az állunk, százmilliós luxusautót fotóztak Debrecenben!

Több luxusautót is fotóztak már az elmúlt időszakban Hajdú-Biharban: legutóbb Hajdúszoboszlón egy Chevrolet Corvette parkolt a fürdő parkolójában, korábban egy gyönyörű Ferrarit is láttunk a Simonyi úton. Most egy Bentley Continentalt fotózott egyik olvasónk Debrecenben, a Piac utca környékén.

Igazi luxusautó parkolt Debrecenben

Forrás: HAON/Olvasói fotó

Az angol márka luxusautói évjárattól függően eltérő árban mozognak, de nagyjából 75 és 100 millió forint között lehet vásárolni Magyarországon a hasznaltauto.hu adatai szerint.

Forrás: HAON/Olvasói fotó

