Halála után is segít Csabika a debreceni Meikének

A debreceni Kungler Meike egy súlyos betegségben, Rett-szindrómában szenved. Családja minden tőle telhetőt megtesz a kislány gyógyulásáért. Az ötéves kislányról tudni kell, 24 órás felügyeletet igényel, és persze rengeteg kezelésre is szüksége van, ami nem kíméli a család pénztárcáját. Sok jótevője akad a családnak, köztük a Tőzsér-család is. Nekik egyetlen fiuk, Csabika SMA gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedett. Két éve, 15 éves korában hunyt el a fiatal fiú, aki nagyon jó barátságot ápolt a kis Meikével. Húsvét alkalmából is segített a Tőzsér-család a debreceni kislánynak és családjának - írja a BorsOnline.

Nagyon jó barátságot ápolt Kungler Meike és Tőzsér Csabika

Mint írják, Nagypénteken a súlyos beteg Meike családjának vittek adományokat Csabika szülei.

100 kilogramm élelmiszert gyűjtöttek a számukra.

Meike és Csabi évekkel ezelőtt egy fejlesztőközpontban ismerkedett meg, nagyon megkedvelték egymást, szoros kapcsolat alakult ki közöttük; úgy szerették egymást, mintha testvérek lettek volna. A teljes cikk elolvasható a BorsOnline honlapján. Meike helyzetéről legutóbb az I. Tőzsér Csabika emléktorna előtt, 2024 februárjában számoltunk be, amikor is kiderült, az emléktorna teljes bevételét a kislány családjának ajánlják fel. Részletesen itt írtunk a kislány akkori állapotáról: