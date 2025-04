Félelem a parkolóban: az ott lakók már nem merik ebben a debreceni utcában hagyni autóikat – fotókkal!

Veszélyes parkoló Debrecenben: kromofággal öntöttek le több autót is, tartanak a bajtól a lakosok

Ilona a környéken lakik, s bár őt nem érte ilyen atrocitás, mégis vannak félelmei a történtek után:

– Nekünk is van autónk, már nem is szeretek odaállni... – mutatott arra az utcára, ahol több kocsit is kellemetlen meglepetés ért.

Most már csak ha nagyon muszáj, akkor állunk meg itt. Nem tudom, hogy kinek az autóit öntötték le, de láttam vagy kettőt...

– mondta. Megjegyezte, a helyiek közül többen is feljelentést tettek.

Más már hamarabb megtette az óvintézkedéseket, nehogy véletlenül (vagy szándékosan) pont az ő autóját találja meg a rongáló:

– Ezért bérlek garázst, minthogy itt a ház előtt parkoljak. Amikor láttam, mi történt, pont két utcával arrébb álltam...

– mesélte Dávid, aki azt is tudtunkra adta, hogy 1-2 hónappal ezelőtt valaki egy félresikerült Y-manőver következtében törte össze teljesen az autója elejét, úgyhogy ezek után pláne elővigyázatos.

A rongálás helyszínén jártunk

Forrás: Vida Márton Péter

Ez most komoly? Nem „csak” 1-2 autót öntöttek le kromofággal...

Egy neve elhallgatását kérő lakostól azt az információt kaptuk, miközben feltérképeztük a helyszínt, hogy a történtek után a rendőrség este fél 10-10 óra magasságában becsengetett több helyihez is, és úgy tudja,

az ismeretlen tettes négy autót is leöntött kromofággal a kis utcában.

– Az a baj ezzel a parkolóval, hogy harcolni kell a helyekért, mert akik panelekben laknak, azok is ideállnak, és van, hogy az ember a saját háza előtt sem tud kiszállni az autóból. Így ha máshova állok, nem is látom az autómat – fejezte ki aggodalmát kérdésünkre, hogy tart-e attól, hogy nem ez volt az utolsó eset.