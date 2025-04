Itt az építőipar új őrülete: megnéztük, hogyan készülnek a konténerházak – fotókkal, videóval

Fontos szempont, mennyi lesz a rezsi

A helyiségek melegen tartására fűtésre optimalizált inverteres klímát ajánl a szakember, hiszen a téli hónapokban könnyedén képes 23 fokot csinálni magas rezsi nélkül. Természetesen külön kérésre bármilyen felszereltség elhagyható, ha az új lakástulajdonos saját maga szeretné kialakítani álomotthonát. A falak mögött a teljes elektromos hálózatot is kiépítik, erről tervrajzot is adnak, hogy véletlenül se fúrjuk át a kábelt, ha anyósunk képét ki szeretnénk akasztani a falra. Valamint az ivó- és szennyvíz kiállások is a helyükre kerülnek, így a telekre bevezetett közműveket egyszerűen rá kell köttetni a kivezetésekre. Ezek a csatlakozások a ház oldalán találhatóak meg, így nyugodtan telepíthetőek kész alapra. Sőt, ajánlják is a legalább 10 centiméteres betonalap meglétét, bár statikailag elhelyezett betonkockákra, esetleg talajcsavarra is telepíthető a konténerház.

A szobák berendezését egyénileg kell megoldanunk, mint a hagyományos lakások esetén, a fürdőszobára viszont nem lesz gondunk, a villanybojlert, zuhanykabint és a mosdókagylót is beépítik.

Választhatunk teli üvegfalat, ahonnan panorámás kilátással élvezhetjük a hóesést vagy a virágos kertet, vagy épp lenyűgözhetjük a családtagokat. Ennek nyilván árképző hatása van, egy háromrétegű, edzett üvegfal akár másfél millió forinttal is megdobhatja a költségeket.