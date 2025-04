5+1 kirándulóhely Hajdú-Biharban, ahol igazán feltöltődhetsz

A húsvéti hosszú hétvége – amennyiben az időjárás is engedi – ideális alkalmat teremthet arra, hogy a természetben járva töltődjünk újra energiával. Szerencsére Hajdú-Biharban sem kell órákat utazzunk azért, hogy egy nyugodt kirándulóhelyet találjunk a kikapcsolódásra. Elő a túrabakancsokkal és fedezd fel velünk 5+1 kirándulóhelyet Hajdú-Bihar vármegyében!

Hajdú-Bihar is bővelkedik érdekes és izgalmas kirándulóhelyekben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

1. A Zsuzsi vonattal is megközelíthető a hajdú-bihari kirándulóhely

Hegy az Alföld közepén? Van rá magyarázat! Hármashegyalja elnevezését onnan kapta, hogy a szél olyan magas homokbuckákat alakított ki a területen, hogy hegynek titulálták őket az emberek. A Debrecentől 17 kilométerre lévő pihenőközpont közkedvelt kirándulóhely Hajdú-Biharban. A népszerű debreceni Zsuzsi vonattal is el lehet jutni ide, de kerékpárút is vezet oda. Hármashegyalja kilátóval, játszótérrel és tanösvénnyel is várja a kirándulókat.

Kilátó és tanösvény is vár Hármashegyalján

Forrás: Napló-archív

2. Gyalog és biciklivel egyaránt mehetünk a zeleméri templomromhoz

A Debrecen és Hajdúböszörmény között fekvő zeleméri templomrom egy olyan varázslatos hely, ahol a történelem és a természet egyedülálló módon fonódik össze. Ez a 18 méter magas, magányosan álló csonkatorony egy kunhalom tetején őrzi az évszázadok titkait, és különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a történelem, a romok és a legendák szerelmeseinek. A templomrom Hajdúböszörmény határában található, közvetlenül a Zelemér vasútállomással szemben. Autóval könnyen megközelíthető a 35-ös főútról Bodaszőlő felé letérve, de jelzett turistaút is vezet oda, illetve kerékpárral is megközelíthető.

Népszerű kirándulóhely a zeleméri templomrom

Forrás: Napló-archív

3. Debrecenig el lehetett látni a folyási templom tornyából

A 19. század derekán épített római katolikus templom az egyetlen múlt századi építmény a vármegyében. A folyásiak szerint a tornya olyan magas volt, hogy a megyeszékhelyig lehetett látni belőle. A templomot a második világháború idején felrobbantották a visszavonuló németek, amit helyreállítani nem lehetett, mert a robbantás tönkretette az alapot. Kiváló sportolási és kikapcsolódási lehetőséget kínál a rom lábánál lévő mesterségesen kialakított tó.