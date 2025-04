Trükkös megoldással építik át a Vágóhíd utcai felüljárót

Különleges megoldást alkalmaznának a Vágóhíd utcai felüjáró átépítésénél, de ennél is lényegesebb, hogy a tervek szerint kétszer két sávos lesz az új vasúti híd. Az utóbbi időben több cikkben is foglalkoztunk a keleti városrész fejlesztéseivel. Ezekből kiderült, mikor fejezhetik be a Sámsoni utat, miként változik a közlekedés a 48-as út debreceni szakaszán, hogyan áll majd össze a keleti belső közlekedési folyosó, illetve mikor készülhet el a régóta áhított keleti külső elkerülő. Cikksorozatunk befejező részében a 100-as vasúti vonalra, a Létai útra és környékére, illetve a Csapókerti Általános Iskolára összpontosítunk.

A keleti városrész fejlesztésének részeként a Vágóhíd utcai felüljáró is megújul

Forrás: Napló-archív

Keleti városrész fejlesztés: új állomásépület lesz

A Budapest–Záhony-vasútvonal (100-as vasútvonal) Magyarország egyik legjelentősebb vasúti fővonala, amely hatalmas személy- és teherforgalmat bonyolít le. A 100-as vasútvonal korszerűsítése Debrecent is érinti. Állami beruházásban a Göcsnél új vasúti megállóhelyet építenek, amely egyfajta intermodális kapcsolatot is jelent majd a közelben lévő helyi és helyközi megállóhelyekkel.

A fejlesztés része lesz egy zajvédő fal, illetve megvalósul egy másik régi lakossági kérés is: a Göcs-átjáró és a Lőtér utca közötti szervizút.

A 100-as vonal korszerűsítése kapcsán a Sámsoni úti vasúti kereszteződésben aluljárót építenek. A csapókerti vasútállomás funkcióját a jövőben egy új, fényesudvari megállóhely veszi át, amelyhez hosszabb távon egy parkolóházat is terveznek. A korszerűsítés leglátványosabb eleme a Vágóhíd utcai felüljáró felújítása, átépítése lesz.

A kivitelezés különlegessége, hogy a jelenlegi felüljáró mellé előbb egy új híd épül, ezt követően a régi felüljárót elbontják, és annak helyére is egy újat húznak fel, így a munkálatok végeztével kétszer két sávon folyhat majd a közlekedés.

Megújul a Létai út és a Lahner utca is

Nagy forgalmat bonyolít le a Létai út, és a rá merőleges Lahner utca, amely többek között a Létai utat köti össze a Diószegi úttal. Ez a két útszakasz nincs jó állapotban, ezért a város közgyűlése a felújításukra irányuló uniós pályázatok benyújtásáról döntött. A tervek szerint az érintett utak 6,5-ről 7 méteresre lesznek kibővítve, és korszerűsítik a csapadékvíz elvezetését is.

A Lahner utcán a Létai úti csomóponttól a Diószegi úti csomópontig tartó szakasz kap új burkolatot 1,3 kilométer hosszan. A korszerűsítés része körforgalom kiépítése a Lahner utca–Létai út, illletve a Lahner utca–Diószegi út kereszteződésében.

A Létai úton a Vámospércsi csomóponttól a Kondoros-csatornáig terjedő szakasz újulna meg több mint 2,5 kilométer hosszan. Itt három komolyabb csomópont kiépítése zajlik majd, körforgalom is létesül.

A kerékpáros közlekedés feltételei is jelentősen javulnak: koppenhágai stílusú kerékpárutat létesítenének, ami azt jelenti, hogy az út mellett egy padkányival magasabban helyezkedne el, így biztonságosabbá téve a közlekedést. A csapadékvíz-elvezetés itt is kiemelt figyelmet kap.

Amennyiben a tenderek eredményesek lesznek, a fejlesztések már a közeljövőben elindulhatnak. A Lahner utcai fejlesztésekre 2 milliárd 180 millió, míg a Létai útnál 3 milliárd 320 millió forintra pályázik a város.