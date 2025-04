Vajon kik lesznek a Kedvencverseny győztesei?

Azok a nevezők, aki megfelelnek a feltételeknek, indulnak a közönségszavazáson, amely 2025. április 28-án 12:00 órától május 14-én 23:59 óráig tart.

Vajon kik lesz a Kedvencverseny győztesei?

Forrás: Illusztráció

De vajon ki fog több voksot begyűjteni? A cuki csivava? A bánatos komondor, akit nem lehet nem szeretni? Vagy a nevetős ló? A flegma vörös cica, akiről híres képregényhőst mintáztak? A büszke kakas, a pettyesmintás gyöngytyúk, esetleg a páva? Itt csak a szavazók tudnak rendet tenni! Egy biztos. A kedvencverseny.hu oldalra látogató sok-sok érdeklődő remekül fog szórakozni! A képek között böngészve hosszú időt lehet eltölteni, és a jókedv garantált!

A szavazás után a szerencse is szerepet kap! A vármegyében 10 legtöbb szavazatot begyűjtő pályázatból sorsolással választják ki a vármegye három díjazottját. Minden vármegyében 3 db 50 000 Ft értékű ajándékutalványt lehet nyerni! A szavazók pedig azért drukkolhatnak, hogy megnyerjék a robotporszívót.

A sorsolásra 2025. május 15-én 10:00 órától kerül sor. Ezután már csak egy napot kell kibírni az eredményhirdetésig, ami május 16-án, 15:00 óra után lesz. Izgalmas időszak előtt állunk tehát, a gazdiknak érdemes drukkolniuk versenyző kisállataikért és arra biztatni ismerőseiket, rokonaikat, hogy voksoljanak ők is!

Most mi is ezt tesszük. Vegyél részt te is a játékban, és szavazataiddal növeld kedvenceid esélyét! További részleteket a kedvencverseny.hu oldalon találsz!

Jó szavazást és sikeres játékot kívánunk!