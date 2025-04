Felfedjük a gyerekek megdöbbentő kódnyelvét, listán az emojik titkos jelentése

A Kamaszok című Netflix sorozat sok ember figyelmét felkeltette és a médiában is sokan foglalkoztak a sorozattal. A négy epizódban egy kamasz fiú történetét követjük, akit egy lány osztálytársa meggyilkolásával vádolnak. A sorozat sok társadalmi problémát érint, melyek közül a két legfontosabb talán az iskolai bullying és a gyermekek internetes jelenléte. Te tudod, mit csinál a gyermeked, amikor bezárja a szobája ajtaját és internetezik? Tudod kik és milyen hatással vannak rá? És azt tudod-e, hogy mit jelentenek az emojik amiket használ? Első cikkünkben a sorozatról egy emoji listát találsz, ami segíthet a fiatalok irogatásának dekódolásában.

A Kamaszokban fontos téma a gyermekek internet használata

Forrás: MW-archív

Iskolai bullying a Kamaszokban

Az egyik dolog ami kiderül a vádolt fiúról, hogy csúfolta őt a lány, akinek a meggyilkolásával vádolják. Ez emlékeztet minket rá, hogy az iskolai bullying (avagy bántalmazás) továbbra is nagy probléma szerte a világon, erről nemrég írtunk egy cikket. Minden szülőnek érdemes odafigyelni, hogy bánnak gyermekükkel az iskolában.

A csúfolásban annyi változás történt 20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már a gyerekek otthon sem szabadulnak meg tőle, hiszen az Instagramon ugyanúgy folytatódik a bántalmazás. Pont ez történt a főszereplővel, Jamie-vel is, akit osztálytársa Katie az Instagramon is piszkált a képeihez írt kommentekkel.

Dekódold az emojikat

A fiatalok a kommentekben és üzenetekben emojikat is használnak és ezeknek ma már saját jelentés-rendszere van. A facebookon találtuk például ezt a listát, ami elmagyarázza egy halom emoji rejtett jelentését:

👀 – Meztelen vagy tiltott tartalmakat kérnek.

🔥 – Tűz jelenti, hogy valami szexi.

🚛 – Nagy, formás hátsója.

🍒 – Több titkos jelentés: szimbolizálhatják a heréket, a melleket, de akár a szüzességet is.

🍆 vagy 🍌 – A péniszre utal.

🧠 – Sajnos semmi köze az okossághoz: orális szexet jelent.

💦 – A vízcseppek: orgazmus, ejakuláció.

💦+👊 – Maszturbáció.

🌽 – Általában pornográf tartalom jelzésére használják.

🐫 – Szexuális utalás, ami azt jelenti, hogy „meg akarlak d.gni”.

🎤 – A férfiorgazmust jelképezi.

🍀, 🌳, 🌿 – Mind a marihuánát jelképezik, de bármelyik zöld emoji jelentheti a füvet.

😵 – Ha megnéztek egy 18+-os filmet, jellemzően pornót.

🚀 – Dílerek gyakran használják, hogy ezzel fejezzék ki, milyen erős anyaguk van.

🔌 – A HDMI-csatlakozó egy drogdílert jelez.

💊 – Heroint árulok.

🥶 – A kegyetlen megjegyzések kifejezése.

💉 – Injekciós tű: tetoválást szeretnék.

👻 – Valakit hirtelen dobtak (ghostolták), mindenféle magyarázat nélkül.

🧢 – Átverést, hazugságot.

☠️ vagy 💀 – Meglepő módon egész pozitív emoji: valami olyan vicces, hogy „meghalsz a nevetéstől”.

💯 – Bármilyen furcsa is, az őszinteséget jelenti: 100% megbízhatóság.

🐐 – Minden idők legjobbja (Greatest of All Time, azaz Goat, ami angolul kecskét jelent).

💅 – Körömlakk: nem zavar mások véleménye vagy megjegyzése.

🍕 – A pizza általában azt jelenti, hogy „szeretlek”, hiszen a pizzát mindenki szereti.