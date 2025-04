„Mintha atomrobbanás történt volna” – kipucolták a böszörményi kísértetházat, így még sosem láttad

Húha, mi lesz itt! Meglehetősen nagy projektbe vágtak bele a hajdúk fővárosában, ami lényegében év eleje óta tart, mostanra pedig igen látványos eredményeket sikerült elérni. Emlékeznek még, hogy mi is az a bizonyos Kálvineum Hajdúböszörményben? A helyieket aligha kell megkérdezni, ha pedig valakinek nem ugrik be, miről van szó, segítünk: úgy egy évvel ezelőtt „kísérteties” jelzővel aposztrofáltuk a több mint 100 éves épületet, ami története során diákotthontól kollégiumon át rengeteg más funkciót is betöltött. Az utóbbi években viszont elhagyatott, balesetveszélyes épületté vált, olyannyira, hogy felmerült az is, hogy több százmillió forintba kerülne a teljes felújítás, de még lehet, hogy a milliárdos szintet is megütné – ez pedig talán egy külső befektető büdzséjébe férne bele, valószínűleg hatalmas anyagi kockázattal. Ehhez képest most ott tart a dolog, hogy a Böszörményi Önkéntes Közösség a kezébe vette a szerszámokat, és elkezdett Kálvineum szépítésén dolgozni – erről a kezdeményezés vezetője, Uzonyi Zoltán mesélt.

Létezik, hogy élet költözik valaha ebbe az épületbe? Csoda lenne, de már éledezik a Kálvineum Hajdúböszörményben!

Forrás: Böszörményi Önkéntes Közösség/Facebook

Döbbenet, milyen eredményeket produkál az összefogás! Ilyen állapotban van jelenleg a Kálvineum Hajdúböszörményben

Mint elmondta, egy közel 700 fős önkéntes közösség tagjai dolgoznak ezen a projekten, mely részeként látványos eredményeket sikerült elérni, például az erkélyen már fa kezdett éledezni, azt onnan eltávolították.

Március 8-án pedig az eddigi legnagyobb volumenű összefogást jegyezték: több városból is érkeztek munkagépek – köztük favágó- és emelőkosaras gépek is –, melyek segítségével szinte teljesen megtisztították a kertet. Fákat vágtak ki, összeszedtek kb. 20 autónyi hulladékot, az utcafront felől mintegy 150 négyzetméteren festenek, zajlanak a kőműves munkálatok, nincsenek leomlófélben lévő téglák, folyamatosan vakolnak a szakemberek.

– Múlt hét szombaton mintegy 20 fő önkéntes jelent meg, akikkel rendbe tettük a közel 1400 méteres alagsort. Eltakarítottuk a leomlott vakolatot, összetakarított az ún. salétromot, lepucoltuk a falat, a nem odatartozó dolgokat pedig a megfelelő raktárba helyeztük el az épületen belül – mondta Uzonyi Zoltán. Majd így folytatta:

Olyan, mintha atomrobbanás történt volna: minden szanaszét maradt, székek, papírok, edények voltak mindenfele... Ezeket rendszereztük, így már teljesen járható az alagsor. Három emelet van fölötte, melyeket sokkal könnyebb dolgunk lesz, csak fel kell seperni, illetve követ kell mosni

– sorolta. Arról is beszélt, hogy a főbejáratként szolgáló ajtót is felújították: lefestették, kb. 30 év után pedig végre kinyitották. Hozzátette, a beázás nagy gondot okozott, de erre is találtak megoldást: ácsmester hozza rendbe majd a tetőt mintegy másfél hét múlva.