Erre érdemes figyelni: 50 ezrünk bánhatja, de 10 évet is kaphatunk érte

Nem akarjuk elvenni senkitől az örömöt, hogy húsvét hétfőn ne csak a házi sárga túrót és a falusi füstölt sonkát kóstolja meg locsoláskor minden rokonnál, hanem a ház pálinkáját is. De érdemes előre eldönteni, hogy autóval indulunk el, hogy legyen hova pakolni a rengeteg csokinyulat és hímes tojást, vagy inkább a lányok után a torkunkat is meglocsolnánk valami finomsággal. Húsvétkor ugyanis könnyen kísértésbe esnek a törvénytisztelő polgárok is, és engedve a vendégváró háziasszonyok noszogatásának, elkortyolgat egy gyűszűnyit. Talán abban bíznak, hogy a rendőrség elnéző az ünnepek idején, esetleg kevesebb ellenőrzésre lehet számítani, mivel ők is a családjukkal töltenek időt. Erre azonban jobb nem számítani. Magyarországon a jelenleg hatályos törvény szerint zéró tolerancia érvényes az ittas vezetésre, és ez bizony még az ünnepek alatt is érvényes.

Súlyos balesetet is okozhat az ittas vezetés

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Legalább 50 ezerbe kerül, ha vezetés előtt alkoholt iszunk

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre közölte, hogy az ittas járművezetők kiszűrése érdekében a rendőrség a korábbi évekhez hasonlóan idén húsvétkor is ellenőrizni fogják a közúti forgalmat.

Megkérdeztük, milyen büntetési tételekre számíthatnak azok, akik alkoholfogyasztást követően gépkocsiba ülnek. A válaszból kiderül, közigazgatási jogsértés esetén az alábbi bírságokat szabja ki a rendőrség.

A gépjármű vezetője, ha a vérvétel eredménye nem haladja meg a 0,3 ezreléket (vagyis literenkénti grammot), illetve a levegő mintavétel kevesebb, mint 0,15 milligramm literenként, 50 ezer forintot köteles fizetni, valamint 6 büntetőpontot is elkönyvelhet. Ezen értékek felett, de még a nagyjából dupla ekkora mennyiséget átlépő, bűncselekménynek számító érték alatt 156 ezer a bírság, és 8 büntetőpontot kaphatunk érte.

Nem gépi meghajtású járműveknél másabb a helyzet, a kerékpárokat leszámítva, például lovasszekérrel közlekedők esetén főúton 50 ezer forintra büntetnek, ha 0,5 ezrelék feletti értéket mutat a vérvétel eredménye, míg mellékúton 16 forintot kell fizetnünk ugyanezért.