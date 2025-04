Bár a legnépszerűbb program elmarad, lesz hova menni hétvégén Debrecenben – mutatjuk!

A Cívis Motorsport Kupa is folytatódik. Ezúttal a debreceni Auchan áruház parkolóját töltik meg szebbnél szebb autócsodákkal szombaton, immár hatodik alkalommal. Ráadásul most először nem csupán a helyi versenyzők állnak majd a rajtvonalhoz 9 órakor, hiszen innen indul a Kelet-magyarországi Szlalom Bajnokság is. Az érdeklődők örülhetnek, hiszen a nézőknek a verseny megtekintése díjmentes.