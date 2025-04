Régen minden hajdúsági asztalra került ebből a húsvéti finomságból! Te ismered? Így készül a sárgatúró! – fotókkal, videóval

Ha ezt az édességet elkészíted, tuti, hogy pillanatok alatt el fog fogyni az ünnepi asztalról! Ettetek már sárgatúrót? Akik Hajdú-Biharban vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élnek, minden bizonnyal találkoztak már vele, hiszen ezen terület specialitás ez. Az biztos, hogy Hajdúböszörményben mi olyat kóstoltunk, amilyet eddig talán még sehol máshol, ennek pedig elhoztuk a receptjét is! Mutatjuk, hogyan készül a húsvéti sárgatúró!

Kun Ferencné mutatta meg, hogy készül a húsvéti sárgatúró

Így készül a húsvéti sárgatúró

Valószínűleg nem árulunk el nagy titkot, ha már rögtön az elején elmondjuk, hogy szívet melengetően finom ételről beszélünk, amit – a karácsonyi mákos kalácshoz hasonlóan – Kun Ferencné, a Civilek a Lakóhelyért Egyesület tagja készített el nekünk a hajdúk fővárosában. Érkezésünkkor már egy adag behűtött sárgatúró készen várt minket, és igazat megvallva, legszívesebben ott helyben nekiültünk volna az egészet elpusztítani, viszont akkor elmaradtak volna az étvágyat generáló fotók.

Habár az eredete nem teljesen ismert számomra, azt tudom, hogy (mivel mi is katolikusok vagyunk) a görögkatolikus vidékeken ismerték jobban, majd aztán annyira népszerű lett, hogy a római katolikusok is átvették ezt a szokást, hogy elkészítik húsvétkor

– mondta Kun Ferencné. De vajon hogyan készül ez az ünnepi finomság?

Hajdú-bihari kuriózum a sárgatúró

Kedves vendéglátónk társaságában a „munkaasztalhoz” fáradtunk, és a már előre bekészített alapanyagokkal találtuk szembe magunkat. Kun Ferencné magára öltötte a köténykét, és ismertette, hogyan zajlik a sárgatúró elkészítése:

– Egy liter tejhez 10 darab tojást használunk. Én mindig 10 kanál cukrot rakok hozzá, ahány tojás, annyi kanál cukor, és teszünk még bele vaníliát is (két jó nagy kanállal). Sokan raknak bele mazsolát, citromhéjat, én viszont hagyományosan szoktam, ahogy a nagymamámtól láttam valamikor

– mondta.

Mitől igazán finom a húsvéti sárgatúró?

Majd a tűzhelyhez fordult, hogy feltegye főni a tejet, közben hozzáadva a cukrot és a vaníliacukrot is.

Jó sok vaníliát szeretek beletenni, mert szerintem az adja meg igazából az ízét

– osztotta meg a trükköt Kun Ferencné. Azt is megtudtuk, hogy a tojásokat inkább durvára kell összetörni, mert annál finomabb és rusztikusabb lesz a végeredmény. Miután ez megtörtént, hozzá kell adni a forrásban lévő tejhez, majd ezt folyamatosan kavarni kell, hogy le ne ragadjon – egyébként látni fogjuk, hogy egyre szilárdabb lesz a fazék tartalma. Ha ezzel a lépéssel is megvagyunk, béleljünk ki egy tálat valamilyen tiszta konyharuhával, és öntsük abba bele a sárga masszát, hogy aztán majd kicsöpögjön a tejsavó. Ehhez tulajdonképpen körbe kell tekerni a ruhát a forró, még össze nem állt sárgatúrón, s egyúttal így is nyeri majd el végleges alakját (persze, miután pihent néhány órát).