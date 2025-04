Jertek, merítsetek fényt… – Kocsis Fülöp érsek-metropolita húsvéti jegyzete

Mindenki hite kell ahhoz, hogy a föltámadás fénye beragyogja az egész világot. Piciny hitek, mely mindegyike lángra kap, ha mellette többen is égni kezdenek. A közösség megsokszorozza az egyén erejét, s nem is csak egyszerű összeadódással. Amikor a föltámadásra váró közösségbe belép a Föltámadott is, ekkor exponenciálisan megnövekedve transzcendens távlatot kap az emberek cselekvőképessége. Sokkal többé válunk, mint magunk lehetnénk. Isteni erejű közösséggé alakít minket a föltámadás. Nemcsak jóra törekvő emberek gyülekezete leszünk, hanem Isten közösségének tagjai, akik egyenként is részesei az isteni természetnek.