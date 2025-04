A gyermekek egy percig sem unatkoztak a Csapókerti Közösségi Házban – fotókkal

Kedden ismét megtelt a Csapókerti Közösségi Ház Debrecenben lelkes gyerekekkel. Az időjárásra való tekintettel az épületben tartották meg a húsvétváró rendezvényüket – számolt be róla Szilágyi Edina önkormányzati képviselő közösségi oldalán.

Népszerű volt a húsvétváró rendezvény Debrecenben

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Jó hangulatban telt a húsvétváró rendezvény

A programok között szerepelt kézműveskedés, játék, nevetés, és persze nyuszis hangulat minden mennyiségben. A bejegyzésből kiderült, hogy délutánra szerencsére az idő is jobb belátásra tért, így, aki kedvet érzett, egy kellemes sétával folytathatta a programot. A Liget térre közben kikerültek a húsvéti installációk is – érdemes arra is tenni egy kört, nagyon hangulatos lett!