A reménység feltámadása – Fekete Károly püspök húsvéti gondolatai

Húsvét hajnalban Isten mozgósította az életerőket, a feltámasztás energiáit. Krisztus feltámasztása Isten hatalomátvétele volt, és az emberi hatalmaskodás viszonylagossá tétele – Fekete Károly református püspök húsvéti jegyzete.

Fekete Károly református püspök

Fotó: Napló-archív

János evangéliuma feltámadástörténetének nyitóképét a legreményvesztettebb Krisztus-követő, a magdalai Mária uralja. Az egymással versenyt futó két tanítvány, Péter és János, amikor megvizsgálják a nyitott sírt, és nem találják ott Jézust, csodálkoztak, tanácstalanok voltak, majd hazamentek. A magdalai Mária viszont ottmaradt. Azt írja János evangéliuma, hogy „Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel?”

Mária nem tudott álljt parancsolni a könnyeinek. Előbb a sírbolton kívül, majd a sírboltba behajolva, reményvesztetten folytatta a sírást. Volt oka rá, mert a halál múlt időbe tette azt a Jézust, akire felnézett, akihez kötődött, akit a tizenkét tanítvánnyal és más asszonyokkal együtt követett. Múlttá lett az, aki bizalmába fogadta, aki a gonosz erők arzenáljától, hét ördögtől szabadította meg az életét. Gyógyulása óta mindent egy lapra tett fel, olyasmit érzett Jézusról, amit Gyurkovics Tibor költő szavai adnak vissza:

„Jézus szalmaszál, amibe kapaszkodunk; Jézus szakadék, amibe lezuhanunk; Jézus kötél, amit elengedünk, Jézus remény, amivel emelkedünk; Jézus hangszer, amivel megszólalunk; Jézus zene, amit elhallgatunk; Jézus tenyér, amivel adakozunk; Jézus kenyér, amit elfogadunk; Jézus penge, ami megsebesít; Jézus gyenge, aki megerősít; Jézus hatalom a végeken; Jézusnak odaadom az életem.”

Mária odaadta az életét, Jézus pedig elfogadta, és megváltoztatta azt. Egy senkiből valaki lett. Névtelenből, a sok Mária közül megkülönböztetett lett: a magdalai Mária.

Könnyes szemei még húsvét reggelén is a nagypéntekről üzennek. Úgy, ahogy a mi szemünk is, amikor elveszítünk valakit, akit nélkülözhetetlennek éreztünk, aki fontos volt nekünk, aki miatt számunkra is eljön a kifelé és befelé hulló könnyek ideje.