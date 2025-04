650 millió forintból újul meg a Hortobágy egyik gyöngyszeme

A projekt révén a Natura 2000 hálózat egyik gyöngyszeme, a madárvilág paradicsoma és a magyar vizes élőhelyek egyik legszebbike válik még gazdagabbá, amellyel így a jövő generációi is megismerkedhetnek majd. A Hortobágyi Öregtavak, más néven Hortobágyi-halastó, 1850 hektáros területével a Ramsari Egyezmény védelmét is élvezi. Ez a terület Közép-Európa egyik legfontosabb madárélőhelye is, ahol évente több tízezer vándormadár pihen meg