Ilyen van? Egy használt Iphone drágább: íme az öt legolcsóbb autó Hajdú-Biharban

Napjainkban már egy olajcsere vagy más esetben egy éves buszbérlet is alig-alig jön ki 100 ezer forintból, nem hogy egy gépjármű. Azonban kisebb meglepetésre, böngészve az interneten, találtunk olyan kocsikat a használt autók piacán, amelyek bizony, ilyen olcsóak.

Használt autó: olcsón is hozzá lehet jutni egy felújítandó Mercedeshez Forrás: MW-archív

Használt autó már van egész alacsony áron, de ne számítsunk limuzinra!

Viszonylag sűrűn, kvázi minden nap találkozhatnak a magyar közutakat használó sofőrök a legendás modellel – Suzuki Swift –, amelyről sokan azt állítják, nem is igazi tulajdonos az, akinek még nem volt ilyenje. Annyira talán nem is meglepő, hogy Hajdú-Bihar vármegyében is a legolcsóbb gépjármű éppen ilyen. Az abszolút első mindössze 120 ezer forintba kerül. Érdekesség, hogy a második helyre egy Hyundai Accent fért fel a szintén 120 ezres árcédulájával, de a dobogó legalsó fokára is meghökkenve pillanthatunk: a harmadik helyen egy Mercedes-Benz A 190 Avantgarde – 130 ezer forintért – „futott be”. Legutóbbi esetében azonban még sok a munka, hiszen „a karosszéria és az alváz nagyon foglalkozós, ezért ennyi az ár” – szerepel a leírásban. A negyedik és ötödik helyen szintén egy-egy Suzuki Swift áll: előbbi 145, utóbbi 149 ezres árcédulával.

A lista:

1. Suzuki Swift 120 ezer forint

Suzuki Swift 120 ezer forintért

Forrás: Használtautó

2. Hyundai Accent 120 ezer forint

A Hyundai Accent is 120-ért vihető

Forrás: Használtautó

3. Mercedes-Benz A 190 Avantgarde – 130 ezer forint

A Mercedes-Benz A 190 Avantgarde ára 130 ezer forint

Forrás: Használtautó

4. Suzuki Swift 145 ezer forint

Még egy olcsó Suzuki Swift

Forrás: Használtautó

5. Suzuki Swift 149 ezer forint