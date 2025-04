Százmillió ide csak zsebpénz: ezek Hajdú-Bihar legdrágább luxusautói, az elsőtől te is padlót fogsz

Előző cikkünkben beszámoltunk, melyek azok a gépjárművek a használt autó piacon. Meg is lepődtünk, de annyira mégse: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha valaki szereti a fényűző életmódot. Bár mire is számítsunk, ha 700 lóerő alatt nincs is „gépállat” a listán?

Használt autó: Ezt a Ferrarit is megvásárolhatja valaki Hajdú-Biharban.

Használt autó: meseszép járgányok a toplistán

A laikusoknak kissé talán meglepő, hogy a lista élén egy Audi RS 7 van, de ha megnézzük, mit rejt a belső és a külső, egyből megértjük, miért ennyi a matek. Mindössze 6 ezer kilométert mutat a számláló, kvázi zsír új. A német gyártmányban egyébként 760 ló „dolgozik”, egészen elképesztő teljesítmény.

A lista ezüstérmese az egyik legdekoratívabb „darab” a kocsik között: a Lamborghini Urus ugyanis jellegzetes sárga színnel érkezik, valóságos csoda. A 666 lőerő pedig csak ráadás, vélhetően még a szomszédos vármegyében is hallják, ha a tulajdonosa beindítja az autót. A bronzérmes pozícióban egy újabb olasz csoda áll: a Ferrari 296 GTB modellje mintegy 138, 9 millió forintba kerül. Az itáliai sportautó fekete festése egészen megdöbbentő, a 829 lőerős teljesítményhez pedig inkább nem is fűzünk semmit, csak annyit, hogy masszív. A negyedik és ötödik helyezést megosztva „nyerte” meg két Audi. Mindkét modellt az RS 6-os névre keresztelték. Egyikük szürke és 760 lóerős, míg a másik fekete és 600 lőerővel szeli a magyar utakat. Mindkét csúcsmodell 120 millió forintba kerül.

1. Audi RS 7: 157 millió forint

2. Lamborghini Urus: 143 millió forint

3. Ferrari 296: 138, 9 millió forint



4. Audi RS 6: 120 millió forint

5. Audi RS 6: 120 millió forint