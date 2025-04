Így még nem láttuk a hajdúszoboszlói fürdőt – fotókkal

Nagy volt a sürgés-forgás április 13-án, vasárnap a Hungarospa területén. Már hagyománynak számít, hogy a dolgozók szabadidejükben, kvázi közösségi munkában azért dolgoznak, hogy a szezonra legjobb formáját mutathassa a hajdúszoboszlói fürdő. – Erre nincs vezetői utasítás, maguknak szervezik meg ezeket a napokat a dolgozók. Az egyik ilyen múlt vasárnap volt, de április 26-án, szombaton is lesz egy ilyen akció. Ezeknek az alkalmaknak az a lényege, hogy a dolgozók bejönnek a szabadidejükben, segítenek azzal, hogy az egyszerűbb munkákat elvégzik, padokat festenek, takarítanak, gazolnak azért, hogy szebb legyen fürdő – osztotta meg a Hajdú Online-nal Czegle-Pinczés Enikő.

Lelkesen készülnek a dolgozók a hajdúszoboszlói fürdő nyitására

A Hungarospa vezérigazgatója elmondta, 28 munkatárs szépítette vasárnap a területet, s a következő alkalomra is legalább ennyien jönnek. A fürdő vezetése ilyenkor vendégül látja az „önkénteseket”, ebéddel hálálják meg az önzetlenségüket. Az pedig már csak hab a tortán, hogy vannak olyan, a városban működő nyugdíjas egyesületek is, melyek szintén hozzájárulnak a fürdőnyitáshoz azzal, hogy elmennek 1-2 napra sepregetni, takarítani, sőt, a padokat, amiket most a dolgozók festettek, előtte a nyugdíjasok csiszolták le.

Közel 80 éves a hullámgép, de még mindig messze a legjobb

Ilyenkor amúgy óriási felkészülési munka van – szögezte le Czegle-Pinczés Enikő. Több ezer négyzetméter csempét javítanak, a kertészek már februárban elkezdték a munkát, hamarosan pedig a virágok beültetését is megkezdik.

Az idén 28 millió forinból újítjuk fel a hullámgépet, ami 1946 óta működteti a hullámmedencét. Alkatrészeket cseréltünk benne többször is, de még mindig ugyanazt a hullámgépet használjuk

– tudatta. Elmondása szerint ez kvázi egy műszaki csoda, 79 éves a hullámgép, de az újaknak nincs akkora hatása, mint ennek.

Felújítják a közel 80 éves gépezetet

Az Aqua-Palace homlokzata már megújult, új színekben pompázik, és új feliratot is kapott.

Ebben az évben tervezünk olyan fejlesztéseket is, amik nem látványosak, a gyógyfürdőben például magánorvosi rendelő kialakítása zajlik. 2027-ben lesz a Hungarospa 100 éves, ekkorra tervezünk egy nagy beruházást, az 1-es 2-es medenceblokkot teljesen át fogjuk építeni

– árulta el a vezérigazgató.