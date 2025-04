Több ponton is megújul Hajdúszoboszló, íme a részletek

Fejlesztések Hajdúszoboszlón

Több olyan TOP Pluszos fejlesztés van a fürdővárosban, melyek már folyamatban, vagy épp indulás előtt vannak:

A Gázláng pálya rekonstrukciója: a 2 és fél hektáros területen többek között négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópályát alakítunk ki, létrejön egy kombinált kosár- és kézilabda pálya, szintén rekortán burkolattal és labdafogó kerítéssel.

Hamarosan befejeződik a Kígyó utca felújítása : mintegy 470 méteren újul meg az ivóvízvezeték a fejlesztés keretében és új aszfaltburkolatot kap az útszakasz csapadékvíz-elvezetéssel.

: mintegy 470 méteren újul meg az ivóvízvezeték a fejlesztés keretében és új aszfaltburkolatot kap az útszakasz csapadékvíz-elvezetéssel. Őszre elkészül a Lurkó Óvoda korszerűsítése: új csoportszobák és tornaszoba, felújított udvar, modern melegítő konyha, közös terek, valamint mellékhelyiségek várják majd a csöppségeket.

Hamarosan indul a Hóvirág utca fejlesztése, valamint a Szilfákalja és Bányász utca közötti terület rekonstrukciója . Az utóbb esetén az érintett park teljesen megújul, 23 kandelábert cserélnek ki a szakemberek, valamint két fitnesz eszköz – egy elliptikus tréner és egy bicikli –, egy kültéri pingpong asztal, kilenc támlás pad, két gyermek támlás pad, három hulladékgyűjtő, egy ivókút, három süllyesztett kerti csap és egy kutyaürülék-gyűjtő is helyet kap. A zöldfelület és a parkolók is megújulnak, valamint új parkolókat alakítanak ki.

Ősszel kezdődhet az energetikai korszerűsítés két óvodában.

Így fog kinézni a Gázláng pálya

Vannak még további fejlesztések is, bár a Szováti úton az iparai övezet kialakításánál akadt egy kis probléma. Czeglédi Gyula tájékoztatása szerint kezdenék minél hamarabb a munkát, a közbeszerzés is össze van már állítva. Azonban a Szováti út szélében van egy nyomott szennyvízvezeték, aminek megújítása a szóban forgó pályázatban van. Közben azonban a Magyar Közút idei programjában szerepel a Szováti út felújítása. A két projekt összehangolását el kell végezni.

A Dózsa György – Nádudvari út csomópontját saját forrásból újítaná meg az önkormányzat, már rendelkezésre is állt az engedélyes terv, azonban a 16 négyzetméter magánterület megvásárlása hiányzik, hosszú ideje folyik már a levelezés a tulajdonossal a terület ügyében, eddig sikertelenül.

Czeglédi Gyula arról tájékoztatott, saját hatáskörben sok felújítás lesz ebben az évben a településen. Felújítják a Harangházat és a víztornyot, megújul a Kereszt utca felújítása, a Körner Béla utcán pedig a közvilágítást alakítanak ki. A Fekete László utcát leaszfaltozzák, a Kecskeméti Balázs utcán közművesítenek, a Vásártér soron a csapadékvíz-elvezetést oldják meg, valamint új kerékpárutat terveztetnek a Dózsa György úton. Külterületi utakra beadták a pályázatot, alapvetően a karbantartásra a tavalyi 7 millió helyett 9-et terveztek.

