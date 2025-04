„Sok mindent lehet itt kapni, csak pénz legyen!” – körülnéztünk az egyik legnépszerűbb hajdú-bihari piacon! – fotókkal, videóval

Van, aki minden alkalommal, és van, aki egészen ritkán jár a piacra. Tímári Bianka az utóbbi három évben most látogatott ki először, azt is elárulta, miért jött. – A közösségi médiában az egyik csoportban láttam, hogy jönnek külföldről is árusok. Tavaszi szünet van, érettségire készülök, ez számomra most a pihenés. Bár csak néha fordulok meg itt, úgy gondolom, hogy sokszínű a választék, ezt rendre hallom másoktól is – ecsetelte.

Jöttünk-mentünk, különböző korosztályú vásárlókkal találkoztunk. Egy középidős férfi megosztotta velünk, hogy külföldön dolgozik, viszont a húsvéti ünnepekre hazalátogatott, és a piacozás sem maradhatott ki. Voltak gyermekek, akik lángosoztak, azt ajánlották az olvasóknak, hogy a sajtos-tejfölös finomságot próbálják ki Fantával, mert Isteni. Többségében ugyan nánásiakkal találkoztunk, de olyanokkal is beszélgettünk, akik Hajdúdorogról, Tiszavasváriból, Debrecenből, Nyíregyházáról vagy Kisvárdáról jöttek.

Többen is hangsúlyozták, ez a környék legnagyobb és legjobb minőségi piaca. Azonban volt, aki szerint az árak nem megfelelőek. – Házi tejért és palántáért jöttem a feleségemmel, ezeket sokszor innen vesszük. Azonban nem tetszik, hogy alig lehet leparkolni a környéken.

Egyébként az utóbbi időben egy-egy rokonlátogatás alkalmával jártunk már piacon Nyíregyházán, Siófokon és Budapesten is, ez alapján kimondhatjuk, hogy a hajdúnánási Magyarország egyik legdrágább piaca

– vélekedett Szincsák Géza.

A palántákért és virágokért sokan érkeztek. Kovács Nóra elmondta, hogy körülbelül húsz éve árul, egynyári, dísz- és balkonnövényeket termelnek. Szerinte jó a kínálat a piacon, sokaknak megvan a személyes kapcsolata a vevőkkel. Hasonlóan vélekedett Nagy István is, aki már ötven éve árul palántákat, valamint gyümölcsöket. – Ezúttal a legfiatalabb, huszonegy éves unokámmal szolgáljuk ki a vásárlókat.

Jómagam nyolcvan esztendős vagyok, ismerem már a nánási piac minden szegletét. Az évek során valami változott, régen sokkal közvetlenebbek voltak az emberek. Egyre nagyobb a bizalmatlanság. Pedig a régi vásárlóim és rokonaik tudhatják: bennem tényleg megbízhatnak, a minőségben hiszek. Igyekszem kreatív lenni, és a szokásos mellett mindig valami újdonságot hozni

– tette hozzá.