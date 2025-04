Néhány éven belül eléri Püspökladányt az M4-es

Durva szigorítás: évente köteleznék műszaki vizsgára ezeket az autósokat!

A személyautók műszaki vizsgájára és nyilvántartására vonatkozó szabálymódosítási csomagot jelentett be április 24-én az Európai Bizottság. A javaslat egyik legjelentősebb változtatása alapján 2026-tól minden tíz évnél idősebb személygépkocsit és kisteherautót kötelező lesz évente műszakiztatni, míg a jelenleg hatályos rendelkezés szerint mindössze kétévente szükséges az ellenőrzés. Ráadásul a 125 köbcentiméter feletti motorkerékpárok esetében is megszüntetnék a kivételt, így ezen járművek esetében is kötelezővé válna a rendszeres műszaki vizsga.